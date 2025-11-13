Navigation

Schweighöfer braucht mit Mitte 40 nicht immer Tempo 250

Veröffentlicht: Donnerstag, 13.11.2025 08:21

Matthias Schweighöfer feierte in diesem Jahr seinen 44. Geburtstag. Anlässlich der Veröffentlichung seines neuen Films «Das Leben der Wünsche» sprach der Schauspieler nun über seine neue Gelassenheit.

Matthias Schweighöfer
© Georg Wendt/dpa

Leute

Berlin (dpa) - Schauspieler Matthias Schweighöfer war in diesem Jahr schon in mehreren Filmen zu sehen oder zu hören – zeigt sich aber auch offen für etwas mehr Entschleunigung. «Mit Mitte 40 muss der Motor nicht immer auf 250 laufen. Wenn man immer nur schnell ist, verpasst man, was links und rechts am Straßenrand passiert», sagte der Schauspieler der «Bild»-Zeitung. Ob er Probleme mit dem Älterwerden habe? «Ich habe das leider nicht unter Kontrolle – also nehme ich es an.»

In seinem neuen Film «Das Leben der Wünsche» spielt Schweighöfer den unscheinbaren Familienvater Felix Niemann, dem es an Leidenschaft fehlt. Die Falten werden tiefer, das Haar noch lichter, die Frustration größer. Ein mysteriöser Ladenbesitzer verspricht ihm die Erfüllung dreier Wünsche. Niemann wünscht sich nur eines – die Erfüllung aller seiner Wünsche – und muss mit den Konsequenzen zurechtkommen.

«Fünf Minuten frische Luft. Wie gut ist das?»

Auf die Frage, was privates Glück für ihn bedeute, antwortete Schweighöfer der «Bild»: «Morgens aufwachen und dankbar sein, dass man aufwacht. Warmes Wasser. Der Hund, der mich rausbringt – fünf Minuten frische Luft. Wie gut ist das?» Die Zeichen stehen bei dem Schauspieler also auf weniger Aufregung: «Mein letzter Ausbruch war die Entscheidung: mit dem Hund die kleine Runde im Park oder doch in den Wald – dem Hund zuliebe.»

© dpa-infocom, dpa:251113-930-286292/1

Weitere Meldungen

James van der Beek versteigert «Dawson's Creek»-Requisiten

Kino & TV Im vergangenen Jahr gab «Dawson's Creek»-Hauptdarsteller James van der Beek bekannt, an Krebs erkrankt zu sein.

James van der Beek

George Lucas kündigt Museumseröffnung für 2026 an

Kino & TV Vor mehr als zehn Jahren gab «Star Wars»-Schöpfer George Lucas ein lange geplantes Herzensprojekt bekannt - ein Museum für seine große Kunstsammlung.

George Lucas

«Muss weiter Rechnungen bezahlen» - Whoopi Goldberg wird 70

Kino & TV Erfolgsfilme wie «Ghost - Nachricht von Sam», «Die Farbe Lila» und «Sister Act» machten Whoopi Goldberg berühmt.

Whoopi Goldberg
skyline