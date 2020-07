Schwerer Unfall

Der Abstieg ist aktuell gesperrt. Der Fahrer war in Richtung Innenstadt unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve, prallte er in die Leitplanke. Dabei ist der BMW völlig zerstört worden. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Zeugen haben beobachtet, dass vor dem Crash mehrere Fahrzeuge überholt hat. Zur Zeit laufen die Aufräumarbeiten. Wir melden es wenn der die Strecke wieder frei ist.