Schwerer Unfall

Die Frau war am Sonntagvormittag mit ihrem Mann und ihrem Baby auf der Berliner Straße unterwegs. Ein Pkw-Fahrer fuhr in Richtung Innenstadt, kam von der Straße ab und prallte gegen die Frau. Die 40-Jährige kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Ihr Mann konnte rechtzeitig ausweichen. Auch das Baby blieb trotz des Sturzes unverletzt. Der Unfallfahrer erklärte, dass er die Sonnenblende heruntergeklappt- und dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. Die Ermittlungen dauern an.