Schwerer Unfall am Abend

Eine Frau, die sich in der Nähe des Fahrzeugs aufhielt, wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der 22-Jährige erlitt ebenfalls schwere Verletzungen - bei ihm besteht Lebensgefahr. Er kam per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Die Hagener Polizei wurde bei der Unfallaufnahme durch Kräfte aus dem Märkischen Kreis unterstützt. Außerdem kam ein Unfallaufnahmeteam aus Dortmund zum Einsatz. Die Rummenohler Straße mußte mehre Stunden lang voll gesperrt werden.