Schwerer Unfall am Abend
Veröffentlicht: Sonntag, 17.08.2025 22:10
Bei einem Verkehrsunfall in Rummenohl sind am Abend zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 22-Jähriger Audifahrer hatte aus bislang ungeklärter Ursache gegen 19.20 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er kam ins Schleudern und kollidierte mit einem geparkten VW.
Eine Frau, die sich in der Nähe des Fahrzeugs aufhielt, wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der 22-Jährige erlitt ebenfalls schwere Verletzungen - bei ihm besteht Lebensgefahr. Er kam per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Die Hagener Polizei wurde bei der Unfallaufnahme durch Kräfte aus dem Märkischen Kreis unterstützt. Außerdem kam ein Unfallaufnahmeteam aus Dortmund zum Einsatz. Die Rummenohler Straße mußte mehre Stunden lang voll gesperrt werden.