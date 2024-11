Schwerpunkt Kita

Unser Schwerpunkt-Thema am Nachmittag: die Situation in den Hagener Kitas. Ziel war, das hochemotionale Thema sachlich und fair zu besprechen. Kritik gibt es an vielen Stellen: von Ausfällen und eingeschränkten Betreuungszeiten - bis hin zu dem Wunsch mit der Überschrift: "Mehr Bildung statt bloßes Verwahren".