Schwimmkurse für Anfänger

Pädagogen und DLRG warnen schon seit Beginn des Lockdown, dass immer weniger Kinder sicher schwimmen können. Das war auch schon vor Corona ein Problem - aber durch die Pandemie wurde es verschärft.

Im ersten Schritt hatte die Hagenbad ihre Anfängerschwimmkurse für die Sommerferien von sechs auf neun erhöht. Die waren in kürzester Zeit ausgebucht. Nun bietet sie sieben weitere Kurse ab dem 5. Juli an. Und einen weiteren ab dem 17.7.21 . Die Kurse sind für Kinder ab sechs Jahren, der Unterricht ist in kleineren Gruppen mit maximal fünf Kindern.

Gebucht werden kann unter: www.westfalenbad.de