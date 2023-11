Schwimmkurse starten

Der Stadtsportbund will gegensteuern: Am Samstag (11.11. ) fängt ein Schwimmkurs für 8-10-Jährige im Lehrschwimmbecken in Vorhalle an. Ziel ist das Jugendschwimmabzeichen Bronze. Eine Nummer größer geht es beim Tri-Team dann weiter: Das bietet einen Einsteigerkurs Kraulschwimmen an. Auch der beginnt am 11. November - allerdings im Westfalenbad. Thema hier: eine sichere Kraultechnik. Informationen zu beiden Kursen gibt es beim Stadtsportbund und beim Tri-Team Hagen.