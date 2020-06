Scorpions in Hagen

"Der Hard-Rockband The Scorpions wird im Rahmen des Filmfestes am 6.11. der Preis für Ihr Lebenswerk übergeben. Sie haben ihr Kommen zugesagt." Am 6. November - im Rahmen des Filmfestes. Die Hannoveraner sind eine der erfolgreichsten deutschen Bands überhaupt. Nicht zuletzt wegen ihrer Wende-Hymne Wind of Change. Es gibt die Scorpions schon seit den 60ern. Geschätzt über 100 Millionen verkaufte Tonträger stehen zu Buche.