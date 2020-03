Sechs Jahre altes Kurzkennzeichen

Mitarbeiter des Ordnungsamtes sahen ein Kurzkennzeichen an dem Alfa Romeo, und das Kurzkennzeichen war schon längere Zeit abgelaufen. Um genau zu sein: es war seit sechs Jahren abgelaufen. Das Auto war nur bis 2014 zugelassen. So lange hat der Besitzer also weder Steuern noch Versicherung bezahlt. Die Polizei nahm sich der Sache an und bekam heraus, dass der 32-jährige Fahrer keinen Führerschein hat. Das Auto wurde abgeschleppt, der Fahrer bekommt eine Strafanzeige und ein paar finanzielle Forderungen zugestellt.