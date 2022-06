Sechs Wochen Sperrung

Der Landesbetrieb Straßen NRW erneuert die Asphaltdecke. Straßen NRW ist in diesem Bereich seit einigen Wochen dabei, den Straßenbelag zu ersetzen - mit erkennbaren Fortschritten. So hat zum Beispiel die Verbandsstraße selbst neuen Asphalt, das ist innerhalb weniger Wochen passiert. Nun ist die Rampe zur Villigster Straße dran, danach kommt die Villigster Straße selbst an die Reihe - und zwar von der Rampe Verbandsstraße bis zur Ruhrtalstraße. Diese Sperrung dauert dann rund sechs Wochen.