Seeleuchten an Hagens Seen

Exakt zur Sommersonnenwende am 21ten Juni gibt es wieder ein Seeleuchten an Hengstey- und an Harkortsee. Die Wassersportvereine an beiden Seen fahren ab Einbruch der Dunkelheit mit beleuchteten Booten Runden auf den Seen und schaffen so eine entspannte Sommerabendstimmung.





© Stadt.Land.Ruhr