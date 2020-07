Seepark am Hengsteysee kann kommen

Die Stadt hatte das Gelände am Hengsteysee gekauft - und dann meldete die Bahn an, das sie dort ein Umrichterwerk bauen wollte. Die Fläche war noch nicht entwidmet, udn das war ein großes Problem.

Jetzt hat die Bahn erklärt: Wir verzichten. Damit tut sich am Hengsteysee einiges. Die Volmeüberbrückung an der neuen Ruhr wird gerade gebaut. Die Hagenbad erweitert das Hengsteybad - und die Stadt Hagen kann ihren Seepark planen. Das Geld ist schon eingeplant, steht also ab sofort zur Verfügung. Oberbürgermeister Erik Schulz sagt: Die Entwicklung am Hengsteysee hat höchste Priorität. Außerdem schickt er ein Sonderlob an den Baudezernenten Henning Keune: Der habe sich mit großem Engagement in die entscheidenden Gespräche mit der Bahn eingebracht.