Seepark: Wie kommt man hin?

Und dafür gibt es gute Gründe. Schon ohne ein Seepark zu sein, sind die Parkplätze am See im Sommer oft voll und die Busverbindung dorthin ist nicht eben prächtig. Der Umweltausschuss will dabei nicht nur, dass man dort eben "auch" mit dem Bus hinkommt. Wenn dort ein Seepark mit Gastronomie, Flaniermeile und Naturerlebnis entsteht, dann soll der Weg zum See mit Bus und Bahn auch attraktiv sein.

Zudem kursiert zumindest bei einigen Mitgliedern im Ausschuss die Idee, dort etwas ähnliches wie die Ruhrtalbahn zu installieren. Das könnte dann so aussehen, dass ein kleiner historischer Zug über die Brücke am Stauwehr zum Seeufer fährt - und so einen Teil der attraktiven ÖPNV-Anbindung darstellt.