Segen bringen, Segen sein

Neben Familien werden auch Altenheime, Kindertagesstätten, Krankenhäuser und andere soziale Einrichtungen besucht. Mit den Spenden unterstützen die Sternsinger soziale Projekte für Kinder in aller Welt. In diesem Jahr steht zum Beispiel das Thema Frieden im Mittelpunkt der Aktion. Zum Teil sind die Sternsinger in Hagen auch am zweiten Januar-Wochenende unterwegs.