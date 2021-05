Segler stranden auf Hengsteyseeinsel

Zwei Segler gerieten auf dem Hengsteysee am Freitagabend (21.05.2021) in Not und brauchten die schnelle Hilfe der Feuerwehr. Die Segler wollten mit einem Segelboot an einer kleinen Insel auf dem Hengsteysee anlegen. Im Flachgewässer setzten sie mit ihrem Segelboot auf.