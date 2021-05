SEK-Einsatz in der Franzstraße

SEK-Einsatz am frühen Nachmittag in der Franzstraße. Ein Mann hatte sich vorher mit seinem Bruder gestritten. Der hatte Angst, von ihm verletzt zu werden, verließ die Wohnung und rief die Polizei. In der Vergangenheit gab es bereits Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Mannes.

© Alex Talash