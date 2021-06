SEK gegen Rollerfahrer

In einem Fall von gestern ermittelt die Hagener Staatsanwaltschaft gemeinsam mit der Polizei des Märkischen Kreises. Ein 43-jähriger Mann aus Menden hatte sich auf einem Parkplatz in Iserlohn verschanzt, nachdem er zuvor in einen Beinahe-Unfall verwickelt war.

© Fotolia