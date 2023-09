Gefühlt gibt es ja nichts, was KI nicht kann - kommt einem zumindest so vor. ChatGPT zum Beispiel: mit dem Computer chatten, der dir auch Texte korrigiert oder Aufgaben übernimmt oder in Windeseile einen Code für Webseiten bastelt.

Der neueste Schrei, den Hendrik Frost ausgetestet hat: sich in eine andere Sprache übersetzen lassen.

Das kann das KI-Tool Rask

Wir sprechen hierbei von Rask. "Da geht es nicht um das Übersetzen von Texten sondern von der eigenen Stimme. Du kannst ein Video von dir hochladen, in dem du zum Beispiel etwas erklärst. Dann wird deine Stimme und der Inhalt analysiert und kommt in einer übersetzten Version raus, so ist das zumindest bei dem Tool Rask", erklärt uns Kollege Hendrik Frost, der das ausgetestet hat.

Seinen Selbstversuch demonstrieren wir euch hier:

Hendrik Frost lässt sich ins Portguiesische übersetzen

Zu Beginn hat er normal auf Deutsch einen Text eingesprochen und diesen anschließend bei Rask hochgeladen. Er klingt wie folgt:





Anschließend hat das KI-Tool in kürzester Zeit den Text ins Portugiesische übersetzt, mitsamt Hendriks Tonalität und Aussprache. Das Ergebnis:

Hendriks Fazit: "Klar, das Ergebnis ist noch nicht perfekt - gerade was Feinheiten in der Betonung angeht, aber es reicht, dass du verstanden wirst. Und ich finde das zwar cool, aber auch ein bisschen krass beängstigend, was Rask da zaubern kann."