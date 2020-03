Service für ältere Mitglieder

Die Leute können ihre Einkaufslisten per Telefon oder Internet übermitteln, sie gehen dann an den Real-Markt in Haspe. Dort werden für jeden einzelnen Einkauf Taschen gepackt, die dann von den Hausmeistern der Genossenschaften bis zur Wohnungstür gebracht werden. Der Service ist kostenlos, der Preis für die Lebensmittel wird dann mit der Miete abgebucht. So wird auch hier den Kontakt gemieden und der Schutz gewährleistet. Über das Angebot informieren GWG und Wohnungsverein ihre Mitglieder im Moment per Post oder Email.