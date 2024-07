Showtime bei Quamboni

Premiere ist am 10. August, und bis zum 17.8. sind sieben Vorstellungen geplant. Schon vorher, am 4. August, gibt es einen Circusgottesdienst. Es gibt auch schon Tickets - entweder zum Vorbestellen unter quamboni.ticket oder zum Direkt-Kaufen bei der Touristinformation Hagen in der Mittelstraße. Quamboni hatte vor einigen Wochen Schlagzeilen gemacht, weil die Finanzierung des Projektes gefährdet war. Nach einem Spendenaufruf hatten sich viele Geldgeber gemeldet, und die Krise konnte abgewendet werden.