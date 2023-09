Sicherheit, Bildung, Migration

Sicherheit in der Stadt, Wirtschaft, Bildung und Migration. Das sind die Schwerpunktthemen, die die Hagener CDU auf ihrem Parteitag heute (Samstag) für sich definiert hat. Dort wurde mit Dennis Rehbein als altem und neuem Vorsitzenden sowie Kenan Yildiz und Marion Lieder auch der Vorstand neu gewählt. Im Gespräch mit Radio Hagen sagte Rehbein, viele neue Asylsuchende in Kombination mit der Zuwanderung aus Osteuropa seien für Hagen ein großes Problem. Bei der Zuteilung müßten Bund und Land sehr viel stärker auf die Strukturen vor Ort achten. Grundsätzlich bräuchten wir allerdings Zuwanderung in den Arbeitsmarkt.





© Cordula Aßmann Radio Hagen