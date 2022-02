Sicherheit und ein paar Daten

Guido Liedtke von der Hagener Polizei war zu einem Überblick eingeladen. "Die Stadtteile sind schwer miteinander zu vergleichen", sagte er - schon, weil Haspe etwa 10 mal so viel Fläche hat wie Wehringhausen. Zudem seien die soziodemographischen Bedingungen sehr unterschiedlich.





Eine überraschende Information: den größten Anteil an Straßenkriminalität gibt es in Vorhalle, in Wehringhausen ist der Anteil eher niedrig. Gleichwohl liegen Haspe und vor allem Wehringhausen über dem Durchschnitt, was die reine Anzahl der Polizeieinsätze betrifft. Altenhagen liegt dagegen genau im Hagener Mittel.





Liedtke sagte aber auch: Das Klima auf den Straßen ist rauher geworden. "Wir greifen auch früher ein, als noch vor Jahren, und überhören nicht mehr jede Beleidigung."

Zusätzlich flankiert die Stadt ihr Bemühen um Sicherheit und Sauberkeit mit vielen Kontrollen - zuletzt diese Woche - und mit Ansprache durch Sozialarbeiter.