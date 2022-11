Sicherheit und Sauberkeit

Alleine das kostet 800 000 Euro nur fürs Personal. Dazu kommt Softwareunterstützung. Auch die Innenstadt soll öfter gereinigt werden. Sauberkeit an den Bushaltestellen will man organisatorisch verbessern; dort ist das Problem, dass drei Stellen für die Reinigung zuständig sein können, je nachdem, ob das Haltestellenhäuschen, ein Werbeplakat oder der Rinnstein schmutzig sind. Die gesammelten Vorschläge werden in den kommenden Wochen von der Bezirksvertretung Mitte, dem Hauptausschuss und dem Rat diskutiert.