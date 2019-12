Sieg für Phoenix Hagen

Das ist der dritte Heimsieg in Folge - Phoenix Hagen gewinnt am Abend souverän und haushoch gegen Schwenningen mit 81:66. Vor rund 2300 Zuschauern gab es eine durchwachsene Partie. Nach dem ersten Viertel lagen die Feuervögel noch zurück, aber dann griffen sie an: zur Halbzeit führten sie und auch das dritte Viertel konnte Hagen für sich entscheiden. Der Endstand brachte dann das 81:66.