Sieg gegen die Panthers

Doch es schlichen sich nach und nach mehr Fehler ein und so kamen die Gäste bis zur Halbzeit auf einen Zähler heran. In der zweiten Halbzeit geriet die Phoenix-Führung auch noch mal in Gefahr, aber so nach und nach merkte den Panthers, die nur mit sieben Spielern rotierten, nachlassende Kräfte an. Die Fehler häuften sich und Phoenix zog zum am Ende ungefährdeten 87:68-Erfolg davon. Phoenix-Coach Chris Harris mit seiner Analyse nach Spielschluss.

Bereits morgen spielt Phoenix in Karlsruhe.