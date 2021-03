Sieg in letzter Sekunde

Schon im dritten Viertel deutete sich eine Trendwende an und Karlsruhe kam peu a peu näher. Zum Ende wurde es dramatisch, weil der Phoenix-Vorsprung zusammenschmolz. Phoenix zeigte beim vierten Spiel in acht Tagen deutliche Schwächen in der Offensive und Karlsruhe ging zehn Sekunden vor dem Ende sogar erstmals in Führung. Kyron Cartwright behielt nach einem Zuspiel von Joel Aminu die Nerven und verwandelte per Buzzerbeater zum 79:78 -Sieg für Phoenix. Entsprechend erleichtert war Coach Chris Harris nach Spielende.









Im letzten Heimspiel der Saison empfängt Phoenix Hagen am kommenden Samstag die Kirchheim Knights.