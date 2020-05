SIHK-Akademie öffnet wieder

Am 18. und 19. Juni stehen die Prüfungen für angehende Industrie-, Büro-, und Versicherungskaufleute auf dem Plan. Sie sollten ursprünglich schon im April stattfinden, wurden aber wegen der Corona-Krise verschoben. Der Unterricht wird auch an der SIHK-Akademie im Schichtbetrieb laufen, weil wegen der Mindestabstandsregel von mindestens einem Meter fünfzig nicht so viele Schüler und Schülerinnen gleichzeitig in die Räume passen. Die Hälfte wird man aber wohl unterbekommen. Akademie-Geschäftsführer Thomas Haensel sagt: Wer sich zuerst anmeldet, kommt auch zuerst dran. Mehr Infos dazu gibt die Akademie online: www.sihk-akademie.de