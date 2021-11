SIHK: Info zu E-Ladeinfrastruktur

Der Bedarf wird groß werden, da ist sich Oberbürgermeister Erik Schulz sicher. Je mehr die Elektromobilität kommt, desto größer wird die Nachfrage nach Ladesäulen sein. Auch in den Firmen, auf deren Parkplätzen die Mitarbeiterfahrzeuge den ganzen Tag stehen, und deren Fuhrpark betrieben werden muss. In den Räumen der Kammer gibt es am Donnerstag Informationen und anschließend Beratung. Es geht um die Frage, welche Fördermöglichkeiten es gibt, welche Wege es gibt, zur eigenen Ladesäule zu kommen und es geht um Hintergrundwissen zum Stand der Technik.





Die Kammer bittet darum, sich vorher anzumelden: www.events.sihk.de/ladeinfrastruktur