SIHK zeichnet Bike Store Hagen als neuen Ausbildungsbetrieb aus

Seit letztem Jahr werden im Bike Store Hagen in der Innenstadt erstmals Zweiradmechatroniker ausgebildet. Dafür wurde das Unternehmen heute von der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer mit einer Urkunde ausgezeichnet. In diesem Jahr waren das 99 Unternehmen im Märkischen Südwestfalen, davon 33 in Hagen, die eine Auszeichnung erhalten haben.





FOTO von links: Jan Moritz Schülpke (Ausbilder), Peter Frese (SIHK Teamleiter Ausbildung und Prüfung), Hans-Werner Schepers (Inhaber des Bike Stores), Serkan Cengriz und Dennis Weber (Auszubildende)