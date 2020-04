Silbermond machen Song zur Krise und spenden die Einnahmen

Zusammengesetzt hat sich die Band nur virtuell. Hört man gar nicht. Die Produktion hört sich an wie aus dem Studio, auch wenn Sängerin Steffi die Strophen im Kleiderschrank eingesungen hat. Auch das Video hat die Band selbst geschnitten, sagen sie. Und das Beste: All das Geld, das mit "Machen wir das Beste draus (homerecordings)" verdient wird, geht an die Tafel Deutschland, hat uns Steffi im Interview erzählt.

