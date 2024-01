Silvester: Hagen blieb ruhig

Neben Beamten der Hagener Polizei war auch Bereitschaftspolizei in Hagen im Einsatz: Vom frühen Abend an gab es einen Schwerpunkteinsatz mit viel Präsenz in der Innenstadt, in Wehringhausen und in der Alleestraße.





Die Meldungen im einzelnen: Es gab einige Platzverweise etwa in der Bahnhofstraße und am Graf-von-Galen-Ring. Die Polizei griff bei einer Auseinandersetzung ein und nahm einen Beteiligten mit ins Gewahrsam. In der Eugen-Richter-Straße gab es einen Streit unter Verwendung eines Baseballschlägers, der beendet wurde. Dazu kommen fünf Strafanzeigen, weil Leute Schreckschusspistolen bei sich hatten. Fünf Personen wurden insgesamt Gewahrsam genommen.





Die Feuerwehr hatte kurz nach Mitternacht noch mit einem Dachstuhlbrand in der Mittelstraße zu tun - der konnte schnell gelöscht werden, die Bewohner kamen mit dem Schrecken davon.