Silvester in Hagen

Die Silvesternacht in Hagen soll ruhig, gesund und sicher sein. Dafür wollen Polizei und Ordnungamt sorgen. Oberbürgermeister Erik Schulz bittet alle Menschen in Hagen darum, sich an die Corona-Regeln und das Böllerverbot zu halten.

