Silvester objektiviert

190 000 Menschen haben Silvester einfach gefeiert, 20 haben sich nicht an die Regeln gehalten. Daß der Jahreswechsel in Hagen weitgehend friedlich verlaufen ist, dazu steht die Polizei nach wie vor. Das wurde gestern im Haupt-und Finanzausschuß deutlich. Dort wurde auf Anregung der SPD-Fraktion über die Ereignisse in der Altenhagener Alleestraße gesprochen. Die Polizei und auch der Leiter des Ordnungsamtes schilderten, was aus tatsächlich vor Ort geschehen ist und was nicht. Es habe zu keiner Zeit einen wütenden Mob gegeben, wie es in sozialen Netzwerken geheißen hatte.

© Ralf Laskowski / Radio Emscher Lippe