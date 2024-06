Simply The Best

Im Theater wurde es am Samstag (8. Juni) laut, rockig und schrill! Da fand die Premiere des Rock-Pop-Punk Stückes "Simply The Best" statt. Performt wurden Musikstücke von den 70er Jahren bis Heute. Im Fokus standen starke Frauen der Musikgeschichte, von Tina Turner, über Patti Smith bis hin zu Lady Gaga und Billie Eilish.

© Matthias Jung