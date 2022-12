In Duisburg Alt-Homberg sind am 12. und 13. Dezember bei einem Weihnachtsbaum-Stand ungefähr 50 Tannen gestohlen worden. Der Verkäufer - ein 61-Jähriger - wurde von diesem Raub überrascht, als er am nächsten Morgen wieder mit der Arbeit beginnen wollte. Die rund drei Meter hohen Bäume waren Weg, ebenso wie die Diebe, die wohl einen Anhänger oder LKW dabei hatten.

Zu so einem Fall setzt die verantwortliche Polizeidirektion einen kleinen Fahndungsaufruf ab. Weil dies aber in der Weihnachtszeit geschah und daher ein etwas besonderes Verbrechen darstellte, hat sich die Polizei Duisburg etwas Besonderes einfallen lassen: Janine wurde aufgrund ihrer schönen Stimme zusätzlich kurzfristig als Sängerin engagiert. Der gesungene Fahndungsaufruf zu diesem Weihnachtsbaum-Raub - zum Oh, Tannenbaum-Weihnachtsklassiker - wurde auf die Social-Media-Kanäle der Polizei Duisburg gesetzt und ging viral.

Wir sind - wie viele andere - auf Janine aufmerksam geworden und haben die Beamtin zu uns ins Studio eingeladen. Kollegin Lisa Adams hat sie begleitet. Sie brachte dazu noch einen Arbeitskollegen mit und nahm kurzerhand einen weiteren Song in unserem Studio auf. Wie es ihr bei uns gefallen hat und einen Ausschnitt aus dem Song hört ihr hier.

Kölner Polizistin zuletzt nach CSD-Tanz berühmt geworden

Im Sommer gab es in NRW einen ähnlichen Vorfall. Zum Zeitpunkt des Christopher Street Day in Köln machte die Polizistin Özlem Yagmur eigentlich nur ihren Job auf der Parade, zeigte sich dabei aber bestens gelaunt. Ein Passant filmte diesen Moment, als sie zu einem Lied tanzend neben der Parade stand. Daraus entstand ein sogar deutschlandweiter Hype um die junge Polizistin aus Köln-Mülheim. "Ich habe die spontane Tanzeinlage von Frau Yagmur im Urlaub gesehen und habe mich über die überwältigende positive Resonanz in den Medien sehr gefreut. Frau Yagmur hat gezeigt, dass sie Spaß bei der Arbeit hat. Das ist die beste Werbung für diesen Beruf", kommentierte Falk Schnabel, Kölns-Polizeipräsident damals das viral gegangene Video der jungen Beamtin.

Autor: Joachim Schultheis