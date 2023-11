Sinn wieder im Untergeschoss

Außerdem bekommt am Freitag der sogenannte Food-Court er Volmegalerie, also der Bereich, in dem es das Essen gibt, mindestens einen neuen Mieter, möglicherweise sogar zwei. Wer das ist und was es dort gibt, bleibt bis Freitag ein Geheimnis. Und noch was bietet Centermanagerin Lisa Radau an: Ab jetzt Samstag kann man sich in der Weihnachtszeit an jedem Samstag zwischen 12 und 18 Uhr kostenlos Geschenke einpacken lassen - egal, wo man sie gekauft hat. Bei der Gelegenheit kann man auch gleich einen Wunschzettel vom Glücksmomente-Baum abpflücken und einem Kind oder einem älteren Menschen einen Weihnachtswunsch erfüllen.