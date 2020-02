Situation am Bahnhof

Die Stadt kümmert sich um das Thema Sicherheit und Sauberkeit am Bahnhof - und rund um den Bahnhof. Im März wird es ein Gespräch zwischen den wichtigen Akteuren in dem Bereich geben. Ein Ziel des Gespräches: wie können sich die einzelnen Player wie etwa Polizei und Entsorgungsbetrieb gegenseitig unterstützen, um eine bessere Sicherheit und ein besseres Sicherheitsgefühl in der Bahnhofsgegend zu erreichen.





