Skelett bleibt unidentifiziert

Ein DNA-Abgleich mit Vergleichsmaterial aus einer Vermisstendatei war erfolglos. Das teilt die Staatsanwaltschaft in Hagen mit. Ein paar Jahrzehnte hat das Skelett schon im Bachbett gelegen, als es gefunden wurde. Wenig später tauchte der Schädel dazu auf. Weil die Knochen in Folie eingewickelt waren, hatte sich eine Mordkommission an die Arbeit gemacht. Hinweise auf eine Todesursache gibt es bislang nicht. Der Zustand der Knochen spricht dafür, dass sie sich seit Jahrzehnten in dem Bachbett befunden haben. Es gibt aber noch Chancen für eine Identifizierung: Alter, Liegezeit und Zahnschema bieten weitere Ermittlungsansätze.