70 Läufer hatten sich für den 2. Backyardlauf - so nennt sich das Format - angemeldet. Das Ziel ist es, so oft wie möglich um den See zu laufen. Der Anfang war Samstagmorgen um 10:00 Uhr, das Ende ist offen - eben, bis der Vorletzte aufgibt.





Unter den Läufern ist zum Beispiel der Hagener Adrian Rewig, der erst vor ein paar Monaten an einem Langlauf längs durch Spanien über 1080 Kilometer teilgenommen hat.





Die Spitzenläufer am See gehen davon aus, dass an diesem Wochenende am See 180 bis 200 Kilometer drin sind.





Gastgeber ist der Kanu-Club Hagen, auf dessen Gelände die Läufer auch campen können. Veranstalter Oliver Witzke lobt den Club: "Wenn wir hier noch mal hin dürfen, brauchen wir für das nächste Jahr keine neue Location zu suchen - das hier ist wirklich schön."