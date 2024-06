So tickt der neue Intendant am Theater Hagen

Beeindruckender Werdegang

Søren Schuhmacher wurde in Hamburg geboren und ist dort in der Nähe auch aufgewachsen. Er studierte Musik- und Theaterwissenschaften sowie Philosophie in Köln und ließ sich bereits während des Studiums durch praktische Tätigkeiten in der Regie ausbilden. Darüber hinaus ist er auch ausgebildeter Hornist. Nach seinem Studium arbeitete er in vielen verschiedenen Häusern in Deutschland, darunter unter anderem auch in Berlin und Leipzig. Er war aber auch im Ausland tätig, wie zum Beispiel in Australien an der State Opera of South Australia. Aktuell ist er der Operndirektor und stellvertretende Intendant am Staatstheater in Darmstadt.

Persönliches

Der 50-Jährige ist verheiratet und hat zwei Söhne, mit denen er in seiner knappen Freizeit auch gerne mal zusammen an der Playstation zockt. Ansonsten fährt er gerne Fahrrad, um den Kopf frei zu kriegen. Vor seiner Stelle in Darmstadt, die er 2019 antrat, machte er eine längere berufliche Pause, und war in Elternzeit.

Pläne & Herausforderungen

Neben dem Umgang mit eher knappen Finanzmitteln in Hagen sieht Søren Schuhmacher seine größte Herausforderung in der Generierung höherer Zuschauerzahlen. Sowohl die Rückgewinnung von Publikum nach der Coronapandemie als auch die Erschließung von ganz neuem Publikum haben für ihn Priorität. Dafür möchte er auch auf Stoffe setzten, die die Lebensrealität der Hagener Bevölkerung besser widerspiegeln und hofft so Bürgerinnen und Bürger aller Stadtteile ansprechen zu können.

Hier gibt es den Beitrag zum Nachhören