KIs wie ChatCPT laden zum Experimentieren ein. Zuletzt gab es den Trend, seine Fotos zu Bildern im Stil des japanischen Animationsstudios Ghibli machen zu lassen. Jetzt aktuell im Trend: Die Actionfigur, wie wir sie aus dem Kinderzimmer kennen.

So macht ihr euch zur Actionfigur

Ladet ein Foto von euch und eventuell eurem Haustier hoch und gebt das hier bei ChatGPT ein:

Erstelle eine Actionfigur von mir als Bild. Die Figur soll in einer vollständigen, hochwertigen typischen Verpackung sein. Sei dabei so genau wie möglich – basierend auf dem, was ich dir über mich erzähle. Füge mehrere interessante Elemente in die Verpackung ein, die mich und meine Persönlichkeit repräsentieren. Nimm dazu ein Foto von mir.