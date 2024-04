Soccer Girls: Fußballprojekt für Mädchen

Was die Teilnehmerinnen erwartet

Das Projekt richtet sich an Mädchen zwischen 6 und 17 Jahren. Es soll ihnen die Möglichkeit bieten unverbindlich in den Sport reinzuschnuppern und, im Idealfall, am Ball zu bleiben. Ein Jahr lang können Mädchen im Erich-Berlet-Stadion in Hohenlimburg kicken. Um möglichst viele Mädchen zu erreichen, sind die Trainingszeiten flexibel. Man kann jederzeit ein- oder aussteigen, auch eine verkürzte Anwesenheit an Trainingstagen stellt kein Problem dar. Im Vordergrund steht nicht nur der Fußball, sondern der Spaß an Sport, Bewegung und sozialen Kontakten.

Was benötigt wird und wann es los geht

Der Zulauf an Nachwuchstalenten im Mädchen- und Frauenfußball sei in den letzten Jahren gesunken, deswegen möchte der Verein nun speziell Mädchen fördern. Eine Vorerfahrung ist nicht nötig, die Strukturierung des langfristigen Projektes soll ein reinschnuppern jederzeit unkompliziert ermöglichen. Für den Anfang ist es nicht notwendig Stollenschuhe, Schienbeinschoner oder Stutzen mitzubringen, einfache Sportbekleidung und -schuhe reichen aus.

Am Mittwoch, dem 15. Mai, startet das Projekt ab 16 Uhr. Danach wird jeden Dienstag zwischen 16 und 18 Uhr der Rasenplatz bespielt. An jedem Trainingstag werden 2-3 Trainerinnen und Trainer anwesend sein um die Mädchen, die in verschiedenen Altersgruppen spielen, optimal zu betreuen.

Die integrative Kraft des Fußballs

Das Projekt ist inklusiv gestaltet. Jede ist willkommen, egal wie der finanzielle Hintergrund aussieht, gesundheitliche Einschränkungen vorhanden sind oder eine Sprachbarriere besteht. Das Projekt wird von verschiedenen Hagener Sponsoren finanziert, eine Teilnahme ist somit kostenfrei. Im Verlaufe des Jahres sollen verschiedene Ausflüge geplant werden, es geht also um mehr als nur Fußball. Der Zusammenhalt, das eigene Selbstwertgefühl, ein Gemeinschaftsgefühl und der Erwerb sozialer Kompetenzen sollen ebenso wie das Ballgefühl gefördert werden.