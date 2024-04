Social-Clubs wollen öffnen

Laut Gesetz darf Cannabis erst einmal nur selbst angebaut oder in Clubs angeboten werden. In Hagen stehen davon schon ein paar in den Startlöchern. Zum Beispiel der Mariana Cannabis Social Club. Für den gibt es jetzt schon über 100 Anmeldungen

Start ab Juli

Bis man da Cannabis kaufen kann, dauert es aber noch etwas. Ab Juli darf der Club Pflanzen anbauen, diese werden dann gelagert und sollen ab Herbst an die Mitglieder gegeben werden, sagt Pressesprecherin Sonja Beeker.

Bewusstsein stärken

An der Legalisierung gibt es ja auch viel Kritik. Vor allem die Gefahr für die Gesundheit ist für viele zu groß. Daniel Kerkhoff von der Hagener Drogenhilfe findet es grundsätzlich richtig, Cannabis zu entkriminalisieren: Es müsse eher grundsätzlich ein größeres Bewusstsein für Drogen entstehen.

Jugendprävention wird wichtiger

Teil des Gesetzes ist auch, dass größere Präventionsarbeit in Schulen geleistet werden soll. Daniel Kerkhoff findet das auch besonders wichtig, laut ihm fehlen dafür aber einfach die Ressourcen.

