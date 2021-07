Soforthilfe: Anstellstopp

Seit heute morgen um halb sieben stehen Leute am Rathaus II für die Anträge an. im Moment sind es mehrere hundert Menschen - die Schlange reicht bis zum Jobcenter und weiter. Schon gestern Nachmittag gab es einen Anstellstopp. Der neue kam heute Vormittag. Die Stadt betont: Alle Berechtigten bekommt ihre Soforthilfe, Geld ist genug da. Anträge für Soforthilfe der Stadt und des Landes können bis zum sechsten August am Rathaus II und in der Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg abgegeben werden. In der Zeit danach können weitere eingehende Anträge nur noch im Rathaus II bearbeitet werden. Ausgefüllte Anträge auf Soforthilfe können auch per Mail an soforthilfe@stadt-hagen.de geschickt werden.