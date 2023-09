Solaranlagen auf Rathaus, Theater & Co.

Es gibt bereits Anlagen

Einige städtische Gebäude haben bereits Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach. Allerdings werden diese Anlagen in der Regel von einem Drittanbieter betrieben. Die Stadt verpachtet lediglich die Dachflächen. Das soll sich in Zukunft ändern. Die Stadt will selbst Solaranlagen betreiben und so den Strombedarf der jeweiligen Gebäude decken.

36 Gebäude kommen in Frage

Die Stadt plant Photovoltaik-Anlagen auf insgesamt 36 städtischen Gebäuden. Zum Beispiel auf dem Rathaus, der Stadthalle, dem Theater oder auf dem Schulzentrum in Helfe. Die Solaranlagen sollen nach und nach aufgestellt werden und den Strombedarf der jeweiligen Gebäude decken. Für das Vorhaben muss die Stadt etwa 1 Mio. Euro pro Jahr investieren.

Baubeginn noch in diesem Jahr?!

Der Infrastruktur- und Bauausschuss hat die Pläne durchgewunken. Die endgültige Entscheidung muss der Rat treffen. Vorher wird das Thema auch noch im Haupt- und Finanzausschuss zur Sprache kommen. Wenn alles gut geht, könnten die ersten Solaranlagen noch in diesem Jahr aufgestellt werden, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Sitzungsvorlage.