Solarboom im Revier

Das Interesse an Solaranlagen auf dem Dach oder dem Balkon ist durchaus groß, das zeigt auch der Run auf Förderangebote, die unsere Stadt in den letzten Jahren angeboten hatte. In der gesamten Region stieg die Zahl der Dach-Solaranlagen um 22 Prozent, die der Balkonkraftwerke sogar um 127 Prozent.

Trotz des Booms gibt es noch ein großes ungenutztes Solar-Potenzial, wie das RVR-Solardachkataster zeigt. Bis Ende 2024 wurden erst zehn Prozent der geeigneten Dachflächen für Solaranlagen genutzt. Über eine Internetseite kann jeder checken, ob sein Dach geeignet ist und wo es Rat und Hilfe gibt.





Infos: https://solarmetropole.ruhr