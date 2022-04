Solarstrom bei der AWo

Die Anlage hat eine Spitzenleistung von 56 KW und wird in einem Jahr etwa 50 000 Kilowattstunden Strom produzieren. Im Vergleich zur gleichen Menge an Braunkohlestrom würde man fast 40 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Rein rechnerisch kann die Photovoltaikanlage in Vorhalle den Bedarf von 20 Durchschnitts-Haushalten decken. Morgen (Dienstag) wollen AWo und BEG die Anlage öffentlich vorstellen.