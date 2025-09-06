Navigation

Soldat verunglückt beim Abseilen aus Hubschrauber

Veröffentlicht: Samstag, 06.09.2025 16:07

Der Unfall ereignet sich bei einer Übung an einem Bundeswehrstandort in der Eifel. Der Soldat liegt im Krankenhaus.

Transporthubschrauber Sikorsky CH-53
© Robert Michael/dpa

Bundeswehr

Daun (dpa) - Bei einer Übung am Tag der offenen Tür am Bundeswehrstandort Daun in Rheinland-Pfalz ist ein Soldat beim Abseilen aus einem Hubschrauber verunglückt. Der Mann sei abgerutscht und habe den Halt verloren, sagte eine Sprecherin des Heeres. Der Absturz sei aus mehreren Metern Höhe erfolgt. 

Der Mann kam ins Krankenhaus. Der Soldat sei nicht lebensgefährlich verletzt und ansprechbar, hieß es von der Sprecherin. Die Übung mit dem Hubschrauber habe über dem Sportplatz der Kaserne stattgefunden. Bei dem Tag der offenen Tür wurde das 60-jährige Bestehen des Bundeswehrstandorts gefeiert.

