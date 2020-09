Sommer 2020 zu trocken

Sie sorgen zum Beispiel dafür, dass die Ruhr genug Wasser mit sich führt. Der Fluss versorgt auch unserer Stadt mit Trinkwasser. Ohne das Wasser aus den Talsperren wäre die Ruhr in diesem Sommer an 40 Tagen trocken gefallen. So retteten 97 Millionen Liter Talsperrenwasser das Leben im Fluss. Mittlerweile sind auch die Wasserstände in den Talsperren deutlich gesunken, ausreichend gerüstet sind sie aber immer noch.