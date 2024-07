Sommer am See

Erholung am Wasser gibt es auch in der Region. Das sagt der Ruhrverband und meldet eine ausgezeichnete Wasserqualität für seine Stauseen. Baden ist bei uns in Hagen zwar verboten. Trotzdem bieten Hengstey- und Harkortsee viele Wassersportmöglichkeiten.

© Ralf Schaepe